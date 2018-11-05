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﻿恒生網上壽險開售一個月售罄

2018-11-05 列印
　　恒生銀行（011）10月初推出的五年儲蓄人壽保障計劃網上投保版，碰上港股大跌市，人民幣急貶，造就該產品熱銷，開售僅約1個月已賣爆額。旗下恒生保險將研究再推此計劃。

　　據指，恒生網上銷售的五年儲蓄人壽保障計劃大受客戶歡迎，尤其合乎投保資格的內地客，令銷售反應超預期，計劃推出1個月已售罄，相信與近期市況波動有關，同時人民幣貶值，內地客有資產配置需求，加上網上銷售簡單的儲蓄壽險產品的財務需要分析（FNA）程序獲得簡化，兼該行提供首年保費折扣優惠，都有助銷情。該計劃提供港幣及人民幣兩種貨幣選擇，投保人只需繳付2年保費，5年期滿取款。
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