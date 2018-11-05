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﻿陳茂波：慎防虛擬資產風險

2018-11-05 列印
　　財政司司長陳茂波在網誌指出，運用區塊鏈技術、近年在國際興起的各類虛擬資產（包括「加密貨幣」、「數碼代幣」等），可能對投資者造成重大風險，或被不法之徒利用作例如洗黑錢等非法用途，政府取態便非常審慎。證監會上周採取多項新措施，以加強保障投資於虛擬資產投資組合或基金的人士。

　　對於正在管理或計劃管理投資於虛擬資產的投資組合的公司，證監會將會施加發牌條件。至於分銷投資於虛擬資產的基金的公司，則須獲證監會註冊或規管，在分銷時須符合監管規定。證監會亦會在監管沙盒內，探索虛擬資產交易平台是否適合受到規管，並密切留意營運者在沙盒內的運作情況，考慮下一步合適的規管方案。
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