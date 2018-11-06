科網股捱沽 蘋果大插4% 投資氣氛審慎 杜指升216點

美股本周起踏入冬令時間，於本港時間晚上10時半開市。市場觀望聯儲局周四議息以及今日的美國中期選舉，投資轉趨審慎，美股個別發展。蘋果早段一度下瀉逾4%，股價跌穿200美元心理關口，拖累納指一度下跌超過1%，見7349點；杜指則造好，曾升163點，見25434點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25487點，升216點；納斯達克指數報7335點，跌21點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見65.17港元，較香港收市價升0.33港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見296.39港元，較香港收市價升3.99港元。



三月來首失200美元



蘋果股價早段曾下滑4.17%，為表現最差杜指成份股，一度低見198.17美元，大跌4.69%，為三個月來首次跌破200美元關，市值跌至不足9500億美元。此前，Rosenblatt Securities將蘋果評級由「買入」下調至「中性」，是蘋果自上周發表第四財季業績報告以來，第二次被下調評級。該機構稱，已下調對iPhone產量和出貨量預期，認為蘋果很難在2019年下半年，以更高售價抵銷銷量下滑影響。



其他科技股亦偏軟，亞馬遜股價曾跌2.96%；Alphabet跌2.26%；facebook則回吐1.5%。



港股受壓急回551點



港股方面，上周五中美雙方擺出積極和談姿態，推動恒指急升逾千點。但白宮高級經濟顧問庫德洛指，兩國達成協議仍有一段頗長距離，拖累大市蒸發上周五過半升幅，恒指失守二萬六，收挫551點，報25934點，中止三連升。



受中美貿易協議和談反覆不定影響，恒指受壓低開低走。本周市場聚焦美國中期選舉結果，特別是共和黨能否保住參議院和眾議院控制權。



此外，財新公佈10月中國服務業PMI，創13個月新低，加上A股向下，市場觀望氣氛濃厚，恒指最多跌738點，低見25747點，收報25934點，挫551點或2.08%；國指下滑142點或1.34%，收報10544點，大市成交減至925億元。



英皇證券研究部總監陳錦興稱，本月港股走勢主要受外圍宏觀因素影響，包括本周的美國中期選舉結果、聯儲局議息結果、英國脫歐進度等因素，預期港股以及環球股市將持續波動。