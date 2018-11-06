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人民幣再穿6.92關

2018-11-06 列印
　　人民幣兌美元周一大跌368點，再跌破6.92兌1美元關口，無視官方中間價勁升近400點，至近一個月新高。交易員稱，市場逢低購匯增加，加上此前的部分止蝕盤，促人民幣走弱；投資者對中美貿易前景並不感到太樂觀，人民幣匯率仍偏弱。

　　分析指出，近期美國總統特朗普的緩和表態，更像是為本周即將進行的中期選舉拉票，人民幣未來仍有可能受壓，市場操作難度明顯上升。有中資行交易員指出，人民幣已脫離危險區間，目前不致「破七」，但美方釋出的信號很矛盾，人民幣下波走向還要看美國變化，以及內地市場供需情況。

　　財新智庫莫尼塔認為，特朗普「變臉」可能是中期選舉的權宜之計，後續內外環境演變，仍可能對人民幣匯率造成壓力。
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