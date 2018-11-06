樓市下行周期可減辣 陳德霖：目前言之尚早

本港樓市近期錄得多宗減價成交，樓價指數亦下跌，摩根大通亦唱淡本港樓市，指有五大跡象顯示樓價正在向下，市場關注金管局的樓市辣招會否減辣。金管局總裁陳德霖表示，若確認樓市進入下行周期，可為樓市辣招減辣，但他強調仍然需要時間觀察本港樓市上升周期是否已逆轉，重申目前討論是否減辣仍是言之尚早。



陳德霖昨日到立法會出席財委會會議後表示，金管局因應本港樓市上升周期，過去推出了八輪的樓市逆周期措施，若確認樓市進入下行周期，部份辣招可適當陸續地放鬆。不過，目前樓價只是在近數個星期出現回落，仍然需要時間觀察本港樓市是否已進入下行周期。



他指出，目前樓市氣氛好受中美貿易戰發展所影響，並稱「即使講交投量，在六、七月下跌，九月跌至3500宗，但十月又彈上4200宗，但整體交投仍淡靜。」他強調需要多少少時間去觀察本港樓市變化。



陳德霖又以2015年，本港樓市出現短暫下跌為例，指當時本港樓價於該年年尾開始出現下調，輾轉經歷六個月的調整，樓價下跌了約13%。當時市場認為樓市已進入下行周期，但金管局當時判斷仍然未明朗，結果到2016年樓市再重返上升周期。



香港外匯基金第三季表現按季改善，金管局公佈，外匯基金上季投資收益16億元，比第二季大升16倍；不過，按年則大跌97%。當中，外匯投資虧損162億元，港股投資亦虧損47億元。海外股票則錄得收益128億元，債券投資亦有97億元收益。



外匯基金上季賺16億



首三季計，外匯基金投資錄得收益367億元，按年大減81%。金管局說，未來會增加防守力較強的基建投資。



金管局副總裁余偉文表示，第三季美股稍為穩定，其他股市較為波動，港股反覆向下，拖累港股錄得虧損。此外，美匯指數上季轉強，令非美元資產估值下調。