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證券無紙化諮詢料年底通過

2018-11-06 列印
　　市傳證監會將再就「證券無紙化」於年底前進行諮詢。業界普遍認為「無難度」，隨著時代改變，證劵行近年已大部份以無紙化營運，只有部份傳統股民對實體股票存有個別情意結，以及或會影響交易所及證劵登記公司收入，並建議以新股發行或在現有上市公司出現股權大變動時，作為轉型的切入時機。

　　港交所指，證券市場實施無紙化計劃，可讓投資者有更多選擇，與國際市場接軌、有助提高市場效率以及推動環保。港交所表示， 一向大力支持和配合本港實施證券無紙化，並一直與證監會及證券登記公司緊密溝通，期望能制定一個既能維持現時高效率，且能盡量降低成本或對市場的干擾的結算運作模式。
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