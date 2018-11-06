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潤啤斥24億全購中港喜力

2018-11-06 列印
　　自今年3月傳出洽購喜力（Heineken）啤酒在中國業務的消息，以及今年8月宣佈與喜力建立長期戰略合作關係後，華潤啤酒（291）昨公佈，將透過其全資子公司華潤雪花啤酒收購喜力國際在中國成立的6間公司全部股權，以及喜力香港全部已發行股本，總代價為現金23.55億元。潤啤昨高開4.7%，高見30.5元，最多漲逾5.7%；及後掉頭向下，收市報27.75元，全日跌3.8%，市場反應偏冷淡。

　　被潤啤收購的6間公司，分別為喜力（中國）企業管理有限公司、喜力貿易（上海）有限公司、喜力啤酒（上海）有限公司、喜力釀酒（廣州）有限公司、喜力釀酒（浙江）有限公司和喜力釀酒（海南）有限公司。
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