上交所擬設科創板 將引註冊制爭港IPO

國家主席習近平昨天在首屆中國國際進口博覽會上表示，將在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制，支持上海國際金融中心和科技創新中心建設，不斷完善資本市場基礎制度。港交所（388）新上市條例實行半年多以來，繼CDR（中國預存託證券）後，再次面臨來自內地金融市場的挑戰。



港交所行政總裁李小加回應指，上海推出科創板有「一石三鳥」效果：其一，在一個新增的板塊上嘗試註冊制改革，減少對存量IPO的影響，容易獲得市場認可與接受；第二、對科創企業先行嘗試，可直接落實決策層對創新企業發展的政策支援；另外，明確向市場提示註冊制及創新企業發行的雙重風險，力爭對個人投資者進行良好的預期管理。他衷心期望這一新板能闖出一條新路。



目前，阻礙新經濟公司上市的障礙主要是特殊的VIE架構、同股不同權、員工持股、盈利指標等因素。港交所4月完成了改革，令未有盈利、同股不同權的新經濟公司可赴港IPO。對於將在上交所設立的科創板，中證監表示，其旨在補齊資本市場服務科技創新的短板，是資本市場的增量改革，將在盈利狀況、股權結構等方面，作出更為妥善的差異化安排，增強對創新企業的包容性和適應性。



科創板塊炙手可熱



安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮表示，科創板或能容許科創企業以不同形式上市，顯示了國家鼓勵科創企業發展的決心，為其提供有所傾斜的優惠政策。他指，科創是未來發展的趨勢，美國、香港、歐洲等地市場「各個都爭（科創板塊）」，中國的加入實屬合理。他坦言，科創板會令香港「冇咗呢個優勢（指「同股不同權」制度）」，但中港兩個市場只是「打和，唔代表內地贏咗，唔係香港差過內地」。