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積金港股基金上月每位蝕1.71萬

2018-11-06 列印
　　在中美貿易戰及其他不明朗因素影響下，10月環球金融市場表現反覆，恒指亦大跌2808點，市況不穩拖累強積金各基金類別幾乎全部「見紅」。理柏數據顯示，10月強積金平均錄得5.63%負回報，其中最多港人重倉的港股基金在10月跌10.39%，每位打工仔平均帳面蝕1.71萬元。

　　根據湯森路透理柏數據，10月本港強積金平均回報虧損5.63%，以今年6月底本港強積金資產淨值8519.94億元（不計新供款），以僱員及自僱人士登記人數280.3萬人計，10月每名打工仔平均帳面虧損約1.71萬元。
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