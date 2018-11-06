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南商借五萬稅貸息率2.8厘

2018-11-06 列印
　　南洋商業銀行（南商）昨推稅貸計劃，雖然其稅貸息率未必是市場最低，但勝在夠簡單，不設任何附帶條件，新舊客戶同享低息優惠，而且少至5萬元的細碼貸款息率亦不過2.8厘。該行副總裁梅月嫦表示，該行今年的稅貸目標增長為至少25%，另明年將力拓無抵押貸款業務。

　　據南商的稅貸計劃，客戶於12月底或之前成功申請並提取貸款，貸款額達300萬元者可享12個月還款期計的實際年利率為2.38厘，20萬至300萬元以下貸息為2.68厘，5萬至20萬以下貸息為3.18厘，若計及介乎100元至500元現金回贈，上述三級貸款額的實際年利率依次為2.35厘、2.39厘及2.8厘。貸款額可達月薪12倍，上限300萬元。除12個月還款期，亦有18個月期選擇。
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