中環IFC外望——李兆峰高調回歸 破產受託人開腔

上一輩股民對「李兆峰」（圖右）呢個名，應該唔會感到陌生。佢係前上市公司兆峰陶瓷主席，公司市值曾經高達50億元，李兆峰身家都一度暴漲至35億元。但係1997年一場金融風暴，令兆峰陶瓷資金鏈斷裂，李兆峰亦都走上破產之路，佢喺2001年遭頒下破產令，而破產期已經喺2008年屆滿。



現年60歲李兆峰已東山再起，係德國上市公司ROY Ceramics SE主席兼行政總裁。今年佢多次接受傳媒訪問，大談佢喺美國發展房地產業務嘅計劃。



但係，近日佢嘅破產資產受託人信永中和（ShineWing）向傳媒發電郵，內容提到李兆峰高調接受新聞採訪，談及其事業及各種投資機會。



強調繼續資產調查



受託人話，根據破產條例，喺破產人解除破產後，受託人職能仍然存在、有關破產管理規定仍然有效，破產人仍有法律義務，向受託人提供相關資料。目前公司正向李兆峰同埋家人查詢相關事宜，強調受託人對李兆峰嘅資產調查仍然繼續喎。



迎合防沉迷政策 騰訊引健康系統



內地官媒多次就青少年沉迷網遊的問題發文，曾提到遊戲公司須有企業責任，上周《人民日報》突然轉調，指網遊並非天生就是洪水猛獸，其危害在於「沉迷」。騰訊（700）旗下《王者榮耀》健康系統早前啟動升級，該公司昨日指即將完成全體用戶強制公安實名校驗，連同《王者榮耀》，年內將有10款遊戲完成健康系統接入及啟用，未來覆蓋範圍擴至在全線遊戲產品。



遊戲啟用健康系統，即代表其用戶帳號會接受強制公安實名校驗，以確認身份，校驗通過後，確認為未成年人帳號，就會納入健康系統，啟動防止沉迷措施。



12歲以下每日限玩一小時，每晚九時至翌日早上八時禁玩，12歲以上未成年人每日限玩兩小時，時限一到即強制登出，而未通過校驗的帳號就禁止登錄。



高瞻