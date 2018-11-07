共和黨失利或遷怒中國 美中選今揭盅 杜指升79點

美國中期選舉於昨日本港傍晚時份開始投票，各地選民陸續到票站排隊投票，預料選舉結果在本港今中午陸續揭曉。投票前民調顯示，民主黨支持度領先共和黨13個百分點。有分析指，共和黨一旦選舉失利，特朗普或會把中國當成選戰失利的代罪羔羊。



多項選前民調顯示民主黨有望重奪眾議院控制權。美國有線電視新聞網絡（CNN）最新民調指，民主黨支持率達55%，共和黨則為42%。但另一項民調指，民主黨的領先幅度收窄至3個百分點，令選戰情況更加白熱化。總統特朗普周一穿梭三州，盡最後努力衝刺，力保共和黨優勢。



民主黨有望重掌眾議院



聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗認為，中期選舉對中美局勢沒有太大影響。中美關係有爭端是兩黨共識，對中國強硬已經成為「政治正確」的選項。馬釗稱，如果共和黨獲勝，中美還可以回到談判桌；但一旦失敗，中美關係更麻煩，特朗普或將中國當成選戰失利的代罪羔羊。



今次中期選舉將改選眾議院全部435席，參議院100席當中的35席，以及36個州、3個美國領地共39位州長級首長，更被視為總統特朗普上台首兩年施政的一次公投，結果可影響他餘下兩年任期的管治。



美股方面，市場聚焦美國中期選舉，投資者密切關注可能決定未來兩年華府政治格局的中期選舉，美股低開後迅速倒升。杜指初段曾升93點，報25554點；標普500指數報2746點，升8點；納指報7354點，升26點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25541點，升79點；納斯達克指數報7339點，升10點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見65.17港元，較香港收市價跌0.88港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見293.01港元，較香港收市價升1.01港元；港股ADR折合恒指報26004點，跌115點。



另外，今日適逢中國人民銀行首度在香港發行央票，分析認為當局正佈陣人民幣「攻防戰」。



香港銀行資金部（俗稱「炒房」）嚴陣以待，有交易員須減少隔夜的人民幣持倉，同時料今日早市波幅較大，須提早上班部署。



人幣央票今首發行



渣打銀行中國宏觀策略師劉潔預料，若美國選舉結果超出預期，將波及人民幣匯價。人行選擇於同日在港發行央票，意味為選舉「最壞的結果」提早部署，作短期調控，市場下一步將關注本月底G20峰會時，中美會否就摩擦提出解決方案。