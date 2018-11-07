市況反覆 恒指ADR跌115點

剛周日第六場的三班一千米，賽前對「財高八斗」頗有信心，其中一個原因是睇低其主要對手「薈力之城」。至於不看好「薈力之城」的理由，主要是因為看過牠最近一課泥閘，在末段稍騎之下都只險勝四班的「威武再現」，當然要扣一點分。最後，「薈力之城」竟可彈離「財高八斗」輕勝，則對「威武再現」自然要倍加重視了。 第二場四班一二○○米。「威武再現」是德國馬，可是來港後極速適應水土，除了一戰新馬賽便上名之外，最難得是上季以三歲之齡插班初出，在重負一三二磅之下，初跑谷草也可取得接近的第四。無疑，該仗此駒由潘頓執韁，對質新馬多少有點幫助，不過在直路「之」字形走位之下，最後只以個多身位負於接戰升上三班也...

2018-11-07