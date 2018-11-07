  • 2018年11月7日 星期三
  • 26º
  • 70%
熱門： 開槍女警中期選舉任何仁特朗普

日報新聞 > 財經

市況反覆 恒指ADR跌115點

2018-11-07 列印
　　投資者觀望美國中期選舉結果，港股昨日早段窄幅波動，市況淡靜，尾市受內地股市跌幅收窄帶動，買盤增加，恒指轉跌為升，收市升186點，報26120點。大市成交減至812.31億元，為近三周以來最少。

　　藍籌股個別發展，騰訊（700）收跌0.14%，報292元；中銀香港（2388）跌0.66%，報30元。滙控（005）則升0.84%，報66.05元；友邦（1299）升0.48%，報62.5元；中生製藥（1177）升3.53%，報8.21元，是表現最好藍籌股。

　　香港股票分析師協會主席鄧聲興指，中美貿易摩擦有緩和跡象，促使投資氣氛轉趨樂觀。

  他預計，恒指會先在低位整固，然後逐步反彈上漲，有望中止連續六個月的跌浪。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd