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中行成內地CDR存託人業務試點

2018-11-07 列印
　　中行（3988）上月獲中銀保監及中證監批覆，正式獲得存託憑證（CDR，亦即中國預託證券）試點存託人業務資格。此外，該行董事長陳四清表示，全力支持辦好首屆中國國際進口博覽會，協助與會的中小微企和民企融入全資金鏈。

　　中行公佈，先後於10月19日及11月5日，分別收到中銀保監及中銀監關於中行開辦存託憑證試點存託業務的批覆，同意該行開辦存託憑證試點存託業務。根據中證監及中銀保監聯合發佈的《關於商業銀行擔任存託憑證試點存託人有關事項的規定》，該行正式獲得存託憑證試點存託人業務資格。

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