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馬明哲：平保暫無意海外併購

2018-11-07 列印
　　中國平安保險（2318）創始人、首席執行官馬明哲接受外媒訪問時表示，目前該公司仍以內地市場優先，暫無任何海外收購計劃。

　　他透露平保雖然已與多個潛在目標聯繫，包括保誠的亞洲壽險業務和澳洲聯邦銀行的普通保險業務，但仍然認為中國市場擁有最好的增長前景，強調內地是公司首選。惟他又指，該公司對與其他公司的合作感興趣，有意在某些領域拓展海外市場，希望透過健康護理及金融科技進軍亞太地區，以提升公司效率及控制風險。

　　馬明哲續指，該公司歷時10餘年時間發展健康科技，這是其核心技術，希望其疾病預防系統能拓展至全世界。他坦言目前國際市場對平保的認可仍然不足，認為箇中原因是推廣不夠。

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