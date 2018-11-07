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中美關稅越25%恐釀災難

2018-11-07 列印
　　中美互徵關稅力度不斷升級，美國擬於明年將2000億美元中國貨的關稅稅率進一步調高至25%。滙控（005）行政總裁范寧認為，若關稅徵收水平為10%，相信貿易雙方仍然有能力消化；但當加徵關稅幅度加至25%，便截然是不同程度。他又指，全球化的大趨勢並沒有改變，只是有所減慢。

　　范寧在新加坡出席論壇時，表示目前仍然是過早定論中美貿易戰對全球經濟的影響，他認為，加徵關稅無疑會帶來痛苦，不過當關稅稅率為10%，貿易雙方的利潤仍有能力去消化此關稅水平；然而關稅若調高至25%，則截然不同，不知道將會對貿易有何衝擊。

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