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阿里承諾入口2000億美元貨品

2018-11-07 列印
　　阿里巴巴於首屆中國國際進口博覽會上，宣佈未來五年的「進口計劃」，該集團將由全球120個國家及地區進口2000億美元的商品至中國，此為阿里巴巴長遠推進全球化戰略的其中一步，同時滿足中國消費者的需求。阿里巴巴行政總裁張勇說：「這是阿里巴巴的承諾，不是夢想，一定會實現」。

　　阿里巴巴的目標是於2019年至2023年，進口總額達2000億美元的商品到中國，當中包括來自德國、日本、澳洲、美國及韓國等品牌的商品。集團表示，各品牌通過與阿里巴巴合作，可為中國持續增長的中產階層提供優質商品，促進中國消費增長。進口計劃將覆蓋旗下天貓、天貓國際、B2B、盒馬鮮生、雲象、銀泰、大潤發及零售通等數字經濟體各業務。

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