中環IFC外望——平安好醫生試運「無人診所」

科技進步真係一日千里，以前只會在科幻電影出現的自動駕駛汽車，已經在外國出現。至於睇醫生都一樣，醫生遙距診治，都一樣行得通。平安好醫生（1833）昨日宣佈，該公司研發的內地首個商業化無人診所「一分鐘診所」（見圖），已經在浙江省烏鎮景區面世。試行運作一星期以來，平均每日問診數量接近100人次。



所謂「一分鐘診所」，包含「獨立問診室」和「智能藥櫃」兩個部份。首先，病人會坐在「獨立問診室」入面，與雲端醫生語音對話，通過病情描述加上檢查設備，就可以得到病症的初步診斷建議。



完成診斷後，病人可根據醫生建議，直接在旁邊的「智能藥櫃」付費取藥。O依家「一分鐘診所」已覆蓋超過100種常見藥品，對於未能擺放的藥品，用戶也可以通過平安好醫生手機App上網購買，再由鄰近的合作藥店以「一小時送藥」方式送貨。咁好嘅構思，當然會愈開愈多，預計至今年底，「一分鐘診所」將在全國增至超過1000間。



渣打提醒客戶慎防「釣魚」電郵



渣打銀行（香港）表示，近日發現有一偽冒由該行官方電子郵件地址Department, Service Quality或customer.feedback@sc.com所發放的「網絡釣魚」電郵。



該電郵以「REMITTANCE ADVICE STANDARD CHARTERED BANK（HONG KONG）LIMITED」及「STANDARD CHARTERED BANK FOUND TRANSFER 05/11/2018」為題，內文全以大寫字母書寫，該行提醒客戶及公眾人士提高警覺。



渣打提醒公眾，銀行不會透過電郵，要求客戶提供或核對任何戶口資料，例如用戶號碼和登入密碼。客戶切勿開啟可疑電郵內的附件或回覆該電郵。如對電郵真偽有懷疑，請致電銀行客戶服務熱線查詢。若擔心已經披露個人資料，請盡快向警方報案。



高瞻