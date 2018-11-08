市場聚焦議息聲明 民主黨重掌眾院 杜指升455點

美國中期選舉結果出爐，民主黨從共和黨重奪失落八年的眾議院控制權。中期選舉塵埃落定，市場轉而關注緊接的聯儲局議息，美股開市後延續市前的期貨升勢，杜指初段曾升299點，見25934點；標普500指數報2793點，升37點；納指則升145點，見7521點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26088點，升455點；納斯達克指數報7538點，升162點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見66.11港元，較香港收市價升0.16港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見299.96港元，較香港收市價升5.67港元；港股ADR折合恒指報26425點，升278點。



特朗普誇獲「巨大成功」



美國中期選舉方面，截至凌晨零時，在全部改選的435個眾議院議席中，民主黨贏得222席，共和黨只得199席。



在大約三分之一議席改選的參議院，100個席位中，民主黨則取得45席，共和黨取得51席超過半數。



特朗普在Twitter發出多則帖子，誇耀自己於選舉中的成就。他形容，共和黨在選舉中取得「巨大成功」，感謝選民支持。其後不斷引用其他評論員言論，指105年來，只有五位在任總統的所屬政黨，能取得參議院控權。



民主黨重奪眾議院控制權，相信在未來兩年，民主黨會對特朗普政策百般阻撓，例如推行改革移民制度、在美墨邊境沿線興建圍牆等敏感議題，甚至會著手調查特朗普政府官員與其商業王國的利益衝突。



分析指貿易政策不變



有分析認為，中期選舉結果對中美貿易戰並無太大影響，因兩黨都支持在貿易和知識產權等立場上對華強硬。紐約大學客座教授兼美國駐新加坡前大使阿德爾曼指，民主黨傳統上傾向貿易保護主義，而特朗普及支持他的黨友，對中國事務都展現鷹派作風，所以認為特朗普的美國優先政策不會有大改變。他認為，直到貿易戰對美國經濟的傷害浮現，兩黨才會結束「合作」。



另外，市場人士分析，由於共和黨失去眾議院控制權，令特朗普難以實施推高債券孳息，以及強美元等副作用的強大財政刺激措施。



受美國拍賣債券息率上升影響，兩年期美債息昨日收報2.9362厘，升82點子；10年期美債息則跌253點子，報3.2022厘。



美國10年期債券息率維持在10年高位，Grant Samuel基金管理公司顧問Stephen Miller指出，由於聯儲局周四及下月都有議息會議，息口預期仍會上升，所以國會僵局只會減慢債息上升速度。未來須留意明年美國發債上限可能到頂，須調高上限時所涉及的兩黨意見分歧。