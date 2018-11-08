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A股拖累 恒指僅升23點

2018-11-08 列印
　　市場聚焦美國中期選舉，民主黨重奪失落眾議院控制權，帶動恒指一度急漲逾400點，但受制於50天線（26585）。午後受A股向下影響，恒指由高位掉頭回落，港股走勢波動，恒指全日波幅610點，收報26147點，微升26點。

        美國中期選舉結果，或令美國在施政方面陷入「僵局」，港股昨日有波幅無升幅。恒指初段一度飆409點至26530點，創逾一個月高，但逼近50天線後掉頭向下，插至全日低位25920點，跌200點，收市報26147點，微升26點；國指收報10641點，升8點，大市成交增至973.26億元。

        光大新鴻基財富管理策略師溫傑分析認為，大選結果短期內不會左右大市方向和走勢，直至月底的兩國元首會晤才是市場焦點。
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