購澳天然氣巨企觸礁 澳政府：非針對長江

長實（1113）、長江基建（1038）及電能（006）合組的財團，擬以約752億港元收購澳洲天然氣管道公司APA Group巨額交易遇阻，未能獲得澳洲政府支持。長實稱，澳洲財政部長在新聞稿中指出，澳洲政府不同意集團收購APA主因，在於APA在澳洲規模龐大，而非針對長江集團或旗下公司。



澳洲財長Josh Frydenberg昨日指出，初步認定長江集團收購澳洲APA交易有違國家利益，因為收購令澳洲的天然氣輸送公司的外資所有權，過度集中在單一企業集團手中。不過，這一認定與香港長江集團無關，主要是考慮到澳洲APA的重要性，而澳洲政府將於兩周後作出最終決定。



稱交易違國家利益



長實發言人回應，澳洲非針對長江集團，不同意收購主要由於APA在澳洲規模龐大。發言人指出，APA為澳洲規模最大的天然氣輸送系統營運商，供氣範圍覆蓋國內所有主要城市部份需求、燃氣發電設施及出口之液態天然氣。澳洲政府歡迎長江集團，於澳洲投資及對當地整體經濟貢獻。



上周，長實、長建及電能公佈有關收購澳洲APA議案，三間公司股東會都以99%以上大比數通過。



擬752億提全購



由長建牽頭組成的財團，是於今年6月宣佈，以129.8億澳元（約752.7億港元）收購APA全部股權。其後，財團得悉澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）不反對收購建議，並繼續就收購尋求相關監管機構之審批。



ACCC當時指出，監管機構原來擔心，長建收購APA計劃會削弱西澳天然氣管線開發市場競爭，隨著剝離位於西澳資產，有助化解相關疑慮，又指日後會就該批剝離資產的潛在買家作出審批，同時不會反對長建收購APA計劃。



