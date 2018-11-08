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日清內地半年銷售升5.4%

2018-11-08 列印
　　日清（1475）昨天公佈，母公司日本日清上半年業績，當中中國業務銷售203.42億日圓，按年升5.4%。日清食品控股株式會社社長兼行政總裁安藤宏基日前接受訪問時表示，兩年前內地即食麵銷售出現下滑，但至去年已見回升。集團在內地最大的對手並非其他即食麵品牌，而是「餓了麼」等外賣直送服務興起。

　　安藤宏基表示，早兩年「餓了麼」等外賣直送服務在內地快速興起，降低了消費者選擇即食麵的需求，但需求於去年已見回升。雖然內地經濟持續放緩，但他相信對即食麵銷售影響不大，稱即食麵銷售是非常穩定，「不容易受經濟影響，當打風的時間銷售更會增加」。

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