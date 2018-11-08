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中國外匯儲備連跌三月

2018-11-08 列印
　　人民銀行昨日公佈截至10月底中國外匯儲備數據，較9月減少339億美元，至3.053萬億美元，跌幅約1.1%，低於市場預測中值的3.058萬億美元。至此，中國外匯儲備已是連跌三個月，同時創下2017年4月以來最低，降幅創2016年12月以來最大。外匯局發言人王春英表示，中國外匯儲備規模有望在波動中保持穩定。

　　截至上月末，中國外匯儲備餘額為3.053萬億美元，王春英分析指出上月外匯儲備下降，原因是「受主要國家貨幣政策、全球貿易形勢、地緣政治局勢等多重因素影響，國際金融市場波動加劇，美匯指數上漲超過2%，主要國家資產價格出現調整。」在匯率折算及資產價格變動等因素綜合的影響下，10月外儲規模小幅下降。

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