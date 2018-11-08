港交所首三季賺75億爆冷大增35%勝預期

港交所（388）今年首三季業績創新高，靠新股上市費用及投資收益激增而爆冷勝預期，賺74.84億元，按年大幅增35%，單計第三季亦賺24.43億元，按年增20%，勝大行預期。港交所行政總裁李小加昨表示，季績表現出色，反映交易所作為全球首次公開招股（IPO）中心及亞洲最活躍資本市場的角色，因此無懼環球市場波動，對後市有信心。證劵業人士普遍對港交所後市看淡，主要是質疑盈利因素未必能持續帶動業績，認為第四季的表現才「見真章」。



儘管中美爆發貿易戰的不明朗因素增加，加上中國經濟前景放緩，令市況疲弱，但港交所整體季度表現理想。今年首三季，港交所盈利74.84億元，按年增35.43%，創新高。除稅息折舊攤銷前利潤為95.53億元，按年增32.5%，利潤率高達76%。每股盈利6.03元，按年增34%。單計第三季，盈利24.43億元，按年增20.17%，收入及其他收益41.02億元，按年增18.76%。今年首三季收入及其他收益122.96億元，按年增27.33%，主要是受惠於現貨市場的標題平均每日成交金額、期貨衍生產品市場平均每日成交合約張數強勁表現所帶動，以及新上市的衍生權證、牛熊證及首次公開招股數目均創新高，令上市費上升。



滬深港通收益增逾八成



期內，港交所的股本證劵產品平均每日成交金額912億元，按年增長37%，滬深港通於期內的總收入及其他收益為5.21億元，按年增88.09%。按分部業務看，現貨市場收入30.33億元，按年增26.22%。股本證券及金融衍生產品業務收入25.91億元，按年增68.25%。結算業務收入47.41億元，按年增32.5%。其中結算業務的首三季投資收益淨額增加 4.2億元，增幅達72%，主要是由於利率上升及期貨結算公司保證金平均金額增加，使利息收益上升。



高盛發表研究報告指出，港交所第三季業績數據好過預期，包括盈利、息稅折舊及攤銷前利潤及折舊與攤銷表現等，雖然成本有所上漲，但認為不足以抵銷其收入急增的表現，因此維持其12個月目標價在295元不變，投資評級為「買入」。



