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35%內房公司持外債降至三成

2018-11-08 列印
　　人民幣持續貶值，但內房企頻頻尋求境外發債以補充現金流，市場憂慮當中風險。評級機構標準普爾亞太區企業評級董事鄒宇軒昨日表示，現時有35%內房企業手持約30%外債，外債比例已相對降低。雖人民幣貶值不利持有外債，但目前人民幣兌美元仍未「破七」，相信相關風險仍屬可控。標普估計人民幣每貶值1%，內房的償債能力即下跌0.4%。

　　內地樓市「金九銀十」褪色，標普表示隨着三、四線城市的住房需求下跌，內房公佈的銷售面積及售罄率都下跌，房企或將通過減價促銷的方式達成銷售目標。

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