  • 2018年11月8日 星期四
  • 27º
  • 70%
熱門： 無屍案蕭芳芳女警開槍特朗普中期選舉

日報新聞 > 財經

平保：無意派員入滙控董事局

2018-11-08 列印
　　平保（2318）增持滙控（005）成為最大單一股東後，外界關注平保會否派代表進入滙控董事局。平保副首席執行官陳心穎表示，投資滙控屬財務投資，「不準備進去甚麼管理層，這不是我們投資的目的」。她又指，平保旗下子公司沒有集資需求，暫未有分拆上市時間表。

　　陳心穎昨日出席平保科技開放日，先後兩度被問到會否派代表到滙控董事局，她上午回應時曾表示，會發生的話「自然會有安排」，下午則明確否認，表明「不準備進去甚麼管理層」。

　　她表示，平保作為保險公司；而且多長期保單，有為資金尋持長期穩定回報的需求，而滙控「長期增長，有穩定的分紅」，純粹為屬於財務投資。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd