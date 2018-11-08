中環IFC外望——雷軍自爆唔贊成小米上市

小米集團（1810）今年七月初喺香港上市，但原來董事長雷軍（見圖）當時無投票贊成上市，咁係邊個咁大膽揸主意呢？



噚日雷軍喺烏鎮出席世界互聯網大會時接受訪問，話自己當日冇投贊成票，佢覺得今年上市都可以，但醞釀多兩至三年先上市會更好。不過，佢補充話小米已經創立八年，今年都係一個上市時間，而上市係一個集體決定。



雷軍話，舊年年底董事作出評估，覺得小米到咗IPO規模同時間點，管理層開會研究後，絕大多數支持上市，而自己同另外一兩個管理層冇投贊成票，包括小米聯合創辦人、高級副總裁王川。他覺得，「上市永遠沒有最好的時間點。大家討論和投票決定在這個時間上，我沒有明確反對，但是既然大家都支持我就棄權。」



對於小米未來佈局，雷軍喺大會上指有兩方面，一係品質同用戶體驗，強調中國製造要贏在品質、用戶體驗同設計；二係國際化，目前小米已經進入咗80個國家，在25個國家排前五位，希望未來可晉身三甲之內。



趕走出納阻審查 恒大反告賈躍亭



恒大健康（708）與法拉第未來（Faraday Future，下稱FF）爭拗有新進展。恒大健康公佈，旗下時穎對賈躍亭和合資公司Smart King提出仲裁全面反訴，要求賈躍亭和合資公司履行合約。



該公司通告指，賈躍亭和合資公司強行趕走時穎委派的出納員、強行阻止時穎財務人員進場進行財務審查，造成時穎無法知悉合資公司的財務狀況。按照股東協議，時穎有權進行財務審查，並向合資公司委派出納員，同時約定如果出納員七日不簽字，即視為同意付款。



同時，因合資公司拒絕提供財務資料及相關文件，時穎委任的合資公司的董事，向開曼群島大法院提出訴訟，要求法院命令合資公司提供所有財務資料及相關文件。



高瞻