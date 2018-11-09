﻿利率維持不變 杜指跌60點 儲局暗示下月加息

儲局會後聲明顯示聯儲局對美國經濟的看法，與九月議息後大致相同，包括勞工巿場繼續增強，經濟活動強勁上升，職位增長亦都表現強勁，失業率下跌，通脹率接近聯儲局2%的目標。
不過，商業固定投資的增長步伐從快速水平有所回落。聲明保持對美國經濟前景的樂觀預期，並重申經濟前景大致平衡。巿場人士認為，儲局暗示在下月進行今年第四次加息。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26120點，跌60點；納斯達克指數報7517點，跌52點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見66.64港元，較香港收市價跌0.74港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見286.87港元，較香港收市價跌6.73港元；港股ADR折合恒指報25933點，跌293點。
聯儲局將由明年開始，在每次公開市場委員會會議之後，由儲局主席鮑威爾召開記者會。聯儲局昨日又定下明年議息日期，共有八次，包括1月29至30日，3月19至20日，4月30日及5月1日，6月18至19日，7月30至31日，9月17至18日，10月29至30日，以及12月10至11日。
港股方面，美國中期選舉結束，民主黨重奪眾議院，結果符預期，隔晚美股杜指爆升逾500點，可是對港股刺激作用有限。恒指昨日高開，但仍受制於50天線(26547)，很快便回軟。
其後內地股市再現沽壓，滬指錄得四連跌，拖累恒指一度倒跌6點，收報26227，小升80點。
「過氣股王」中移動(941)昨日跑贏大市，升2.75%，收報74.85元，主要受三大中資電訊商與諾基亞合作發展內地電訊網絡消息刺激。聯通(762)升1.76%，收報8.65元；中電信(728)亦升2.62%，報3.91元。