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﻿內地出口上月飆一成半

2018-11-09 列印
  中美貿易戰雖然仍未解決，上月中國進出口表現遠勝預期。受人民幣貶值、企業出口搶單，以及出口退稅等政策的支持拉動，內地10月外貿表現遠超預期。

  中國海關總署公佈，以美元計，中國10月出口按年升15.6%，勝於市場預期中值的11.7%；進口按年升21.4%，遠超於市場14.5%的預期中值，10月貿易順差340.2億美元，較9月擴大。今年首10個月累計，出口按年增長12.6%；進口增長20.3%；進出口總值3.84萬億美元，增長16%；貿易順差2542億美元，按年收窄22.3%。

  專家預期，今年中國出口料能保持雙位數增長，但明年的外貿形勢仍充滿變數，如果「習特」會能達成新成果，貿易戰趨向緩和，明年外貿就不太悲觀。
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