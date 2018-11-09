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宏利第三季多賺四成

2018-11-09 列印
　　宏利（945）公布第三季業績，收入淨額為15.73億加元，按年升42.3%，區內大部分市場，包括亞洲地區及美國的年度化保費等值銷售額均錄得增長，但加拿大市場仍然下跌。季內，新造業務價值錄得4.52億加元，按年大升31%。宏利早前已宣布派發第三季季度股息，每股0.25加元。宏利第三季核心盈利為15.39億加元，按年升39%，主要由於今年毋須再為特別項目作出撥備、投資相關經驗收益錄得4.12億加元，按年升約2.7倍，以及亞洲及全球財富管理業務錄得4億加元淨流入。宏利每股普通股盈利0.77加元，普通股股東資金回報率15.1%，按年提升4.3個百分點。

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