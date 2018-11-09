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高盛估人民幣半年內跌穿7算

2018-11-09 列印
　　人民幣前日略為反彈後，昨日窄幅波動，在岸人民幣（CNY）兌美元收市在6.92水平靠穩。市場憧憬中美兩國元首稍後在二十國集團（G20）峰會會晤結果，或有利人民幣回穩。不過，高盛則預期人民幣兌美元在未來6個月可能跌穿7算，低見7.1水平。

  高盛高級中國經濟學家鄧敏強接受內地媒體訪問時表示，人民幣貶值是因為與海外有較大利差，短期來看人民幣小幅貶值是可以承受的，預測未來6個月內人民幣兌美元可能跌至7.1水平。但他表示，人民幣前景仍然樂觀，相信長期大幅貶值的可能性不大。

  鄧敏強預料，明年中國經濟增長6.1%，較今年預測增長6.6%有所放緩。至於全球實際經濟增長速度為4%，明年將放緩至3.8%。

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