聯想中期多賺2.68倍 維持派息每股6仙

聯想主席及首席執行官楊元慶在網上會議中表示，轉型的策略有效執行，有信心聯想已進入可持續增長階段，未來會密切留意中美貿易戰的事態發展，暫時無意調整市場策略。
早前有報道指中國軍方在台資廠Super Micro生產的電腦主板植入間諜晶片，以竊取美國政府部門機密，拖累聯想股價一度重挫15.1%。楊元慶回應稱，事件沒有對其美國業務造成明顯影響。他表示，三大業務包括智能設備、移動業務及數據中心增長強勁，有信心下半年維持升勢，未來亦會繼續發展物聯網及大數據等業務。
次季收入四年來最高季度
聯想上半年收入252.9億元，按年增16%；毛利率13.5%，按年下降0.1個百分點；個人電腦及智能設備業務收入為188.7億元，同比增長18%，佔總收入約74%。移動業務收入32.47億元，按年減少15%，佔總收入約13%。單計第二季，盈利1.68億元，按年增21.1%，勝市場預期；收入133.8億元，上升13.77%。
聯想表示，第二季為近4年來收入最高的季度，由於智能化轉型的策略有效實行，聯想在前幾個季度所投入的重組業務及提升效率的努力開始收穫成果，帶領聯想進入可持續增長階段。聯想昨日午後公布業績，股價升幅即時擴大，高見5.93元，創1個月新高，較上日升6.3%；其後升勢無以為繼，收市倒跌0.54%、報5.55元。