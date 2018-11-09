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本港「商二代」　五成七任職家族企業

2018-11-09 列印
　　羅兵咸永道發表《全球家族企業調查中國報告》，去年本港第二代家族成員到公司工作佔57%，比2016年增加13個百分點，因公司成立年期較長，創辦人開始考慮交棒。調查又指，只有45%領導層願意交出公司權力，比上次調查結果69%為少；亦僅11%具備完善及正式的繼任計劃。羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦認為，很多創辦人抱着「自己仲做到」的心態，未必很快讓子女接班。

　　至於內地「商二代」到家族企業工作的比例，則由71%減至58%。羅兵咸永道家族企業及私人財富稅務策劃主管合夥人王志偉相信，內地民企二代受過高等教育或在海外留學，更願意投身其他業務發展。

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