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永利澳門第三季多賺1.48倍

2018-11-09 列印
　　永利澳門（1128）第三季多賺1.48倍，勝預期，惟行政總裁馬德承承認，十一國慶黃金周後，貴賓廳及高端客市場均有所放緩，消息令永利股價低開9.95%，最多跌11.11%，收市亦跌9.74%，報17.06元。

　　永利今年第三季純利為2.24億美元，按年增長1.48倍。期內，經營收益13.1億美元，按年增長20.52%。其中娛樂場收益11.29億美元，按年增長19.37%。旗下永利皇宮第三季經調整後的物業EBITDA為2.26億美元，按年增長63.6%，經營收益按年增39.1%至約7.31億美元。娛樂場收益升39.9%至約6.26億美元。

　　馬德承表示，難料市場放慢會持續一季、還是三季，甚至更長時間，但認為不會重演2014年的情況。

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