﻿中環IFC外望——新地股東會豪派700帝苑餐盒

新鴻基地產（016）舉行一年一度嘅股東會，有近300個小股東親身出席支持，適逢今年公司落實將每手股數由1000股減半至500股，小股東舊年建議降低入場費嘅要求，得到董事會支持而且實施。



兼且2018年度派息增加13%，去到每股4.65元，小股東每手500股收息增至2325元。於是今年小股東皆大歡喜，未有新要求，結果冇人提問，會議都喺掌聲中完成。



到咗散場時份，小股東領取午餐盒，排隊秩序井然。新地總共派咗超過700套午餐盒（每套有三個餐盒連飲品），餐盒由旗下五星級帝苑酒店提供，每位股東本人連授權書最多限取五套，而股東對今年新地安排都相當滿意。



午餐盒包括咗中式點心拼盤、下午茶餐盒（內有春卷、叉燒酥等），以及綠茶蛋糕等甜品同飲品，認真豐富。



恒大健康與法拉第未來 互指對方違約



恒大健康（708）與電動車生產商法拉第未來（FF）的糾紛持續發酵，FF微信公眾號上發佈聲明，指注意到恒大健康指控，並澄清FF已履行與恒大健康相關協議約定的義務，以及提供完整的財務信息；惟據接近恒大的消息人士指，FF此前提供的報表完全不符合財務報告標準。



FF聲明表示，已履行相關協議，包括支持恒大人員進行財務審查，並提供完整的財務信息、記錄等，故不存在違約情況。FF反指恒大拒絕履約，引致協議已經無效和自動終止。10月初FF對恒大健康提起仲裁後，正式停止該出納員以及恒大相關財務審查人員對FF財務信息的訪問權和相關工作，恰恰是恒大單方面違約所致。



據接近恒大的消息人士指，FF此前向恒大提供的財務報表多為籠統的概括性資料，主要是支出的大項，以及資金需求的依據，並無具體使用明細，完全不符合財務報告標準。知情人士又表示，FF至今未有向恒大提供2017年及2018年上半年的審計報表，並指於仲裁未出結果前，雙方協定應該繼續正常履行，恒大作為投資方股東，有權繼續享有財務審查以及委派出納員的權利。



高瞻