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儲局料加息 港股急瀉625點

2018-11-10 列印
■恒指昨日收報25601點，大跌625點。
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　　美國聯儲局一如預期維持利率不變，但會後聲明提到美國將繼續漸進加息，暗示下月再度加息機會很大，利淡大市。加上市場憂慮內銀政策風險，上證指數失守2600點關，錄得五連跌，加上騰訊（700）績前遭拋售，拖累港股顯著下挫，恒指最多插752點，收市瀉625點，報25601點；全周累跌884點。

　　港股過去數日屢次挑戰50天線（26487）未果，市場預期下月加息機會大，同時投資者將焦點轉移至月底的中美元首會晤，大市觀望氣氛濃厚。

市場焦點轉至「習特會」

　　港股隨外圍低開，開市已失守26000點，報25925點，但已為全日高位，其後大市跌幅擴大，加上內地股市走勢疲軟及騰訊大跌近5%，拖累恒指跌穿10天線（25645）及20天線（25524），低見25475點，收市跌625點或2.39%，報25601點；國指跌幅更大，收挫272點或2.54%，報10431點。大市成交縮減至908.06億元。

　　騰訊下周三公佈季績，績前沽壓沉重，低見278.2元，收跌4.9%，報279.2元，成交81.17億元，單股拖累恒指119點，為表現最差藍籌。

騰訊績前沽壓沉重

　　內地銀保監會提出，三年後銀行新增公司類貸款一半給予民企，同時要降低貸款利率，對淨息差承受更大壓力，消息令內銀股下挫，招行（3968）插5.51%，收報31.75元；農行（1288）挫3.31%，收報3.5元；工行（1398）挫2.73%，收報5.34元；中行（3988）跌2.62%，收報3.35元；建行（939）跌2.43%，收報6.43元。

　　民眾證券董事總經理郭思治指出，大市經過連續四日整固及消化後，昨日再陷入反覆不明局面，恒指開市後即現沽壓，接連跌穿10天線和20天線，指數技術上已轉弱。

　　郭思治稱，如大市欲往上反彈，首要條件是恒指須穩守10天線。他認為，現時恒指在1日低位25190點可見支持。

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