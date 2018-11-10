  • 2018年11月10日 星期六
  • 23º
  • 80%
熱門： 馬凱外國記者會任何仁消防處特朗普

日報新聞 > 財經

鐵塔獲納紅籌 中國銀河出局

2018-11-10 列印
　　恒生指數公司宣佈截至9月28日恒生指數系列季度檢討結果，恒生指數成份股沒有變動，成份股數目固定為50隻。恒生中國企業指數成份股則將納入中國鐵塔（788），剔除中國銀河證券（6881），成份股數目固定為50隻。所有變動將於下月10日起生效。

恒指成份股維持不變

  另外，恒生綜合大中型股指數成份股將出現變動，成份股數目將由304隻增加至307隻，加入海底撈（6862）、中國鐵塔及易居（2048）。

  三股加入指數後，北水將可通過「港股通」買賣。

　　另外，根據2017年8月公佈，10隻紅籌股和民營企業，已於2018年3月加入恒生中國企業指數，並於當時起至2019年3月，就其權重分五個階段逐步提升。恒生指數公司建議進一步增加指數中紅籌股和民營企業數目，並計劃諮詢市場人士，諮詢結果預計將於2019年1月公佈。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd