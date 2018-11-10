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屋苑頻錄減價成交

2018-11-10 列印
　　據星島地產網報道，二手再錄議價成交個案，世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山聽濤雅苑1座低層D室，面積870方呎，三房間隔，望樓景，單位原先叫價1080萬，減價10萬至1070萬沽出，呎價12299元。據悉，原業主於07年以490萬購入，帳面獲利580萬。

　　中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳新都城1期1座中層C室，面積364方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以585萬成交，呎價16071元。據了解，原業主於08年以215萬買入，帳面獲利370萬。

　　美聯首席高級營業經理吳肇基指出，鰂魚涌太古城高安閣高層H室，面積580方呎，兩房間隔，早前以1300萬放售，近日減價至1003萬沽出，呎價17293元。

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