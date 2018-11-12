﻿擬轉持續銷售 業界倡先改善 年金流程繁複 前線叫苦連天

香港年金公司專攻長者的終身年金計劃已進入銷售倒數階段。分銷銀行指出，由於銷售流程遠較預期慢，動輒花上個半到兩個鐘，令前線銷售人員叫苦連天，因此銷售工作須推遲到11月底才能完成。香港年金公司執行董事兼總裁劉應彬表示，日後年金轉用持續性銷售模式機會頗高，銀行則認為最好先改善銷售流程。



終身年金計劃發行總額度為100億元，僅獲49.4億元認購。對於長者認購年金的抽飛比例，據了解，不同銀行有不同情況，抽飛比例由少於10%至超過10%均有。華僑永亨表示，至今只有少量客戶放棄認購終身年金，佔比為個位數字，由於銷售程序尚未完結，有關數據有待年金公司公佈。不過，業界認為長者抽飛正常，一來經過深思熟慮，二來進入加息周期，存款利率也達兩厘或以上。



須推遲至11月底完成



劉應彬表示，暫不便回應有關抽飛數字，稍後將交代實際認購情況及未來銷售模式。他指，在整個銷售過程中，遇到「好難搵人情況，因為長者返咗鄉下，或是長者所做定期存款未到期」，所以有些個案無法按原定時間完成辦理認購，但相信11月應可完成大部份長者認購，只有個別個案要延至12月辦理認購。



劉應彬稱，現正考慮年金計劃日後將轉用持續銷售模式，而不再採用類似IPO形式，「幾多人有興趣買就嚟買，唔再有額度」。就是否再透過銀行渠道進行銷售，則未有定案，但有些銀行表示樂意再售終身年金，年金公司會就此再作研究。他續指，是次銷售年金，除經銀行外，年金公司所設的「投保申請處理中心」亦有少量銷售人員處理一些無法經銀行申購年金的個案，該公司將視乎最終銷售模式或客戶需要，決定是否增加銷售人手。



有銀行主管稱，年金銷售流程較預期長，因未必聯絡到客戶，即使聯絡到他們，亦未必有空前來，而且由於需要錄音，又要解釋比較複雜的中途退保或身故賠償安排，加上一班銷售對象都是65歲或以上的長者，前線職員講解時話速都要放慢，以致銷售流程平均需時2小時。三家發鈔行等多間銀行表示，銷售年金所需時間視乎個別客戶情況而定，東亞及華僑永亨指，銷售流程大約需時1.5至2小時。



銷售時間達2.5小時



另一間中型銀行主管則坦言，前線銷售人員反映銷售年金過程痛苦，因流程繁複，所花銷售時間甚至長達兩個半小時，較一般45分鐘的銷售流程明顯較長，但佣金微薄，只得0.5%。該主管認為，若日後要經銀行持續性銷售年金，必須檢討銷售流程，讓銀行資源投放與回報合理。又有銀行人士指，倘若透過銀行持續性銷售年金，冀可如銷售一般產品作比較，給予客戶選擇，亦予以交叉銷售空間。