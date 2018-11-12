﻿有線折讓38%供股 擬一供一最多籌6.9億

連續多年虧損、去年易手的有線寬頻（1097）再度「抽水」。有線昨日公佈建議一供一供股計劃，供股價折讓近四成，集資最多6.9億元，資金將用於網絡及廣播等業務營運之上。



有線寬頻公告指出，建議以每股0.109元進行一供一的供股計劃，供股價較上周五收市價0.177元，折讓38.4%，集資不多於6.91億元。公告指出，大股東永升（亞洲）持有43.2%股份，已承諾悉數供股，並同意有條件包銷股份。若小股東不供股，大股東將在供股完成後，持股擴大至71.6%。



有線預計，是次供股集資淨額至少6.6億元，當中1.4億元將會用來改善硬件設施，包括增強網絡基礎設施、廣播設備等；約3.5億元用來外購及製作節目，其餘撥作一般營運資金等。同時，有線又建議更改每手買賣單位，由每手一萬股增至二萬股。公告續指出，目前無意在未來12個月內再進行集資。



每手擬增至二萬股



自2008年以來一直陷入財政問題的有線寬頻，於去年四月易主，時任大股東九倉（004）以三供五的供股計劃，將有線出讓予當時的包銷商永升（亞洲），當時供股價0.21元，較當時股價折讓逾六成，籌得7.04億元。該次供股後，有線股權得以重組，永升（亞洲）的兩大股東，分別為新世界主席鄭家純及遠東發展主席邱達昌，分別持股31.5%及24.5%，成為有線寬頻大股東。



值得留意的是，有線股價在宣佈供股前兩個交易日遭大幅炒高。上周四（8日）有線股價收升38.13%，報0.192元。上周五（9日）更一度升至0.202元，其後倒跌7.8%，收市報0.177元。



由於有線長年虧損，市場一直揣測該公司有需要向市場「抽水」。在今年9月初，有線主席邱達昌在與中移動香港宣佈合作的記者會後曾透露，「有需要時會再融資」，惟其後有線澄清，該言論僅屬邱達昌個人觀點，公司當時並無籌資計劃。