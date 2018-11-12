﻿科技園設專責團隊 助初創配對投資者

初創企業（Startup）礙於人脈網絡所限，不少都苦於難以尋找投資者融資。目前培育約300間初創的香港科技園公司，為此設立專責團隊協助園區內的初創接觸投資者。科技園行政總裁黃克強表示，香港其實有不少的投資者都有興趣投資初創，「園區內任何時候都有投資者周圍搵緊公司」，科技園去年促成的融資額達12億元。



黃克強表示，本港不同類型投資者，包括家族辦公室、風險投資基金（VC）以及天使投資者等，都正在不斷物色、有意投資仍在早期階段的初創。為了連接投資者與初創，科技園有一隊為數不到10人的團隊，將不同的投資者引進園內，讓雙方接觸。



去年促成融資額12億



他認為，目前市場投資初創的氣氛，明顯較數年前熱烈，「投資者甚至有少少怕執輸，好想入嚟（科技園）搵公司」。



黃克強相信，投資者熱衷投資初創的趨勢持續，估計今年單是由科技園促成的融資額將會逾20億元。他又指，投資者近期對於從事金融科技（FinTech）及健康醫療，如生物醫藥科技（Biomedical）的初創企業興趣較大。



除了為初創找尋投資者，黃克強認為開拓市場是初創「最容易出事的地方」，儘管初創有很好的產品項目，背後都需要推廣支持。科技園會透過舉辦介紹會，找來很多的大企業如滙豐銀行、港鐵（066），協助初創向大企業推廣產品項目。



對於本港的科研創新經常被批落後，他表示，要將科研成果變成產品需要時間，並認為近年本港特別在金融科技的發展有所加快。他稱：「講起FinTech好多人還以為是只是支付」，但其實支付只是金融科技的一部份，實際應用層面還包括保險、區塊鏈及監管方面等。」



金管局近年亦力推金融科技發展，黃克強稱科技園與金管局一直有緊密交流和合作，如在科技園內推出沙盒（Sandbox），讓銀行可以試行金融科技項目。