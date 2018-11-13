蘋果手機滯銷 股價持續下跌 科技股捱沽 杜指挫480點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25501點，跌480點；納斯達克指數報7246點，跌160點。
蘋果公司的新手機銷售疲弱，三間為蘋果手機提供光學元件、顯示器及晶片的供應商，都調低收入及盈利預測，拖累蘋果公司股價跌超過5%，落到三個多月低位，
滙控（005）美國預託證券價格曾見64.11港元，較香港收市價跌0.94港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見266.17港元，較香港收市價跌4.43港元；港股ADR折合恒指報25301點，跌332點。
沙特或減產 油價造好
科技股領跌，行業巨頭FAANG股票普遍向下，其中摩根大通下調蘋果目標價，加上蘋果供應商Lumentum下調第二季指引，Longbow Research亦稱，iPhone在中國面臨需求下滑的潛在風險。蘋果公司股價大跌4%，連帶其他科技股受壓，facebook及谷歌母公司Alphabet跌幅均超過1%。
沙特能源大臣法利赫指，該國可能下月每日減產超過50萬桶原油。油價上升，紐約期油早段報60.9美元，升0.71美元或1.18%；倫敦布蘭特期油報71.1美元，升0.92美元或1.31%。
美元再現強勢，美匯指數升至97.33點，為去年六月中以來高位。
由於歐羅受困意大利財政預算紛爭下跌，英鎊亦因脫歐談判未見曙光受壓，進一步推升美元匯價。投資者憂慮美元強勢，將引發新一輪新興市場走資潮，故投資態度觀望。
港股方面，恒指未受A股回升帶動，大市昨日窄幅波動，收市微升31點。騰訊（700）績前被大行睇淡，預期盈利按季下跌，股價下挫逾3%。大市成交進一步縮減至731億元，創逾一個月以來最低水平。
港股微升31點成交縮
騰訊（700）明日公佈季績，但昨日遭高盛下調目標價，收市挫3.1%，報270.6元，為表現第二差藍籌。重磅藍籌股中，中移動（941）及友邦（1299）表現較好，分別升1.8%及1.6%。
瑞聲（2018）繼續捱沽，昨日再跌3.3%，成表現最差藍籌。華潤電力（836）則勁升5.6%，成表現最好藍籌。