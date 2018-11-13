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美匯今年高 人幣失6.96

2018-11-13 列印
　　美匯指數升穿97.5，再創今年新高，在岸人民幣（CNY）昨日應聲急挫逾200點子，兌美元失守6.96水平，連續第四日下跌。分析認為，美國預期下月加息，以及英國脫歐的不確定性，繼續推高美元，預期人民幣或會貶至早前6.98低位，但年內跌穿七算機會不大。

　　美匯指數昨日午後高見97.578，創今年新高。美元強勢，人民幣匯價連日受壓，在岸人民幣一度跌穿6.97，低見6.9731，收市急挫221點子，報6.9661。離岸人民幣（CNH）亦跌穿6.96水平，低見6.9674，每百港元最多兌88.94元人民幣。

　　李若凡估計，美元短期仍然會受支持，人民幣匯價有機會貶至早前約6.98低位，但年內跌穿七算機會不大。
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