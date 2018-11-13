美匯今年高 人幣失6.96

美國加州特大山火造成多人傷亡，當局周日再證實六人喪生，罹難人數增至31人，另有228人失蹤。南部伍爾西山火波及名人豪宅區馬利布，歌手影星都目睹大屋被燒成廢墟。 這是加州有史以來最多人死亡的山火災難，六名最新被發現的死者，都是在坎普山火的北加州重災區天堂鎮內出事。其中五人在燒毀了的民房內死去，第六人則在車上被燒死。至今已證實的三十一宗死亡個案，北部火場佔了二十九宗，南部有兩宗。 警方已尋求加州大學的人類學團隊協助，因為火勢太大，很多情況下只是找到死者遺骨。當局也呼籲災民，如果有家屬失蹤，則可提供DNA樣本，令辨認遺骸速度加快。北部地區的坎普山火至今已燒了十萬九千畝土地和林木...

2018-11-13