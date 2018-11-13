供股剩餘股份須配售 有線小股東或有錢分

有線寬頻（1097）宣佈供股後，股價昨日大跌近三成。雖然有線「抽水」令小股東吃眼前虧，但根據今年7月實施的反向下炒新例，不願意供股的小股東有機會取得「安慰獎」。



由於有線供股由大股東包銷，未獲認購的供股股份須配售給獨立投資者，如果配售價高於供股價，兩者差價在扣除交易成本後，要補償給不參與供股的小股東。有線或將成為新例頒佈後，首宗「不供股可能有錢分」個案。雖然如此，不供股的有線小股東最終能否取得補償，仍要視乎配售反應、交易作價及交易成本等多項因素而定。



股價急插近三成



有線昨日收報0.125元，跌29.4%，成交1700萬元。公司周日宣佈以一供一比例供股，每股作價0.109元，較上周五收市價折讓38.4%，集資額最多6.9億元。有線大股東永升（亞洲）是供股包銷商，是新例實施以來首次由大股東包銷的供股行動。假若所有小股東不供股，永升在有線的持股量，將由43.2%增至71.6%。



港交所在今年7月3日修改《上市規則》，限制上市公司以集資交易攤薄小股東權益，以打擊向下炒活動。新例除了限制攤薄幅度，亦增加對供股等集資活動限制。在修訂後的《上市規則》第7.21（2）條訂明，如果供股交易由大股東包銷，未獲認購的供股股份不能讓其他股東申請額外認購，而是要把這些股份配售給獨立投資者。配售所得收益，在扣除供股價及交易成本後，將會補償給不供股的小股東。如果沒有獨立投資者願意在配售交易接貨，才由大股東包銷。



此外，有線通告指出，供股交易需要獲得75%小股東批准，原因是永升透過包銷供股，在有線持股量有機會大幅增加，為了豁免提出全面收購，需要取得小股東許可，否則供股交易便要告吹。雖然證監會早前修改《收購守則》，把豁免全面收購門檻，由50%小股東批准提高至75%，但宏高證券投資經理梁杰文認為，有線急需資金延續業務，供股遭小股東否決機會不大。



