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官媒澄清增貸非硬指標

2018-11-13 列印
　　銀保監主席郭樹清上周的「一二五」言論，引發市場憂慮，內銀股捱沽，官媒昨日齊齊發聲釋除市場疑慮。有內銀分析師稱，央行正醞釀新一輪定向降準、央行再貸款，以及稅收優惠政策，支持銀行向民企增加信貸。

　　分析指出，支持民企、增加授信的政策大前提，就是商業化方式、市場運作，即銀行要有利可圖，風險可控，才會增加向民企投放信貸。由於大型銀行體量巨大，即使增加對中小微企貸款，其佔比亦有限；相反，中小型銀行增加對中小企貸款，提升空間較大，經營較靈活，受惠於政策更明顯。《中國證券報》引述不具名監管人士稱，「一二五」並非是對每間銀行的硬性考核指標，監管部門也不會對個別銀行提出具體指標。

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