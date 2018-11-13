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同程藝龍寶寶樹明招股

2018-11-13 列印
　　內地兩大科技巨擘騰訊（700）及阿里巴巴，分別持股的旅遊網同程藝龍及親子網寶寶樹明日起招股，令騰訊概念及阿里概念新股正面交鋒。

　　同程藝龍的後台充足，由美國上市的內地旅遊網站攜程（CTrip）及本港股王騰訊聯合投資，分別作為大股東持股5.6億股及第二大股東4.76億股。但攜程股價今年甚至波動，隨着內地經濟增長放緩，民生消費意欲下跌，以及人民幣貶值，令中國旅遊行業增長受壓，其股價今年迄今累跌36.6%。上周四（8日）股價更一度跌至2015年3月以來最低水平，至27.89美元，下跌19%，創攜程近15年來最大單日跌幅。

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