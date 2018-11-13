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壹傳媒虧損擴大 半年勁蝕2.87億

2018-11-13 列印
■壹傳媒公佈截至9月底止中期業績，半年虧損達2.87億元。資料圖片
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　　壹傳媒（282）公佈截至9月底止中期業績，半年虧損高達2.87億元，較去年同期虧損1.71億元擴大67.6%；每股虧損11.3仙，不派中期息。集團解釋，虧損擴大由於市場情緒低迷，港台經濟增長疲弱導致廣告費用下跌，加上程序化網上廣告趨勢快速增長，以及客戶喜好轉移至數碼媒體。

　　期內收益6.61億元，按年跌14.7%，數碼業務分部及印刷業務分部分別貢獻2.91億元及3.7億元。其中香港數碼業務錄得虧損，整體數碼業務分部虧損為4960萬元，較去年同期分部虧損2290萬元大增1.16倍，主因是廣告收益減少及成本增加。

報章廣告收益減少

　　期內印刷分部虧損2.38億元，較2017年同期虧損1.43億元增65.9%，主因是報章廣告收益及發行收入減少，加上重組導致裁減僱員成本高昂，以及報章印刷成本上升。

　　截至9月底，集團負債比率為23.9%，較今年3月底的18.7%大增。期內，集團於一間台灣銀行提取銀行貸款4億新台幣（折合約1億港元），並向一間台灣銀行取得新籌造短期循環貸款4000萬新台幣（折合約1030萬港元），貸款主要用作一般營運資金。截至9月底，集團銀行結存及現金儲備總額為2.04億元，按年跌33.2%。期內報刊進行重組程序，裁減若干員工產生代通知金2790萬元，按年大增2.4倍。為提升員工士氣，集團又於今年6月授出股份獎勵，總額約5050萬元。

　　壹傳媒表示，在艱困環境下，集團於今年11月8日與控股股東簽訂貸款協議，獲對方提供無抵押免息貸款融資，為期36個月，最高金額達5億港元，惟僅供應付集團營運使用。

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