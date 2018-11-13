歐振興估計，科創板的上市門檻應該與內地現有的主板及創業板不同，較為側重業務增長或者客戶數目，而不是以利潤水平為主要指標。他又指，內地科創板主要吸引高增長的中小型新經濟企業，而到港交所掛牌的則是中大型的企業，兩者路向不同，有互補而非競爭作用。截至上月底，本港新股集資金額為2550億元，暫時佔據全球首位。
德勤：科創板港交所互補不足
歐振興估計，科創板的上市門檻應該與內地現有的主板及創業板不同，較為側重業務增長或者客戶數目，而不是以利潤水平為主要指標。他又指，內地科創板主要吸引高增長的中小型新經濟企業，而到港交所掛牌的則是中大型的企業，兩者路向不同，有互補而非競爭作用。截至上月底，本港新股集資金額為2550億元，暫時佔據全球首位。
女銀行家打肉毒菌針不治 整容醫被捕
前天在尖沙嘴美容中心注射肉毒桿菌針後昏迷的女病人，延至昨晨不治。整形外科醫生李宏邦涉誤導警務人員及違反《危險藥物規例》被警方拘捕。 女死者張淑玲，五十二歲，在一間瑞士銀行本港分行任職投資銀行高層，協助...
2018-11-13
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漁民患肺炎武警中毒 泉港洩碳九臭氣熏天
福建泉港海域周日（四日）發生碳九洩漏，福建東港石油化工公司六點九七噸碳九洩漏，導致有漁民疑患上雙肺炎症，整個泉港區亦臭氣熏天，師生需要戴口罩上課，有武警亦中毒入院。當地環境部門指，當地的空氣已大致恢復...
2018-11-10
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歌星目睹豪宅燒成廢墟 加州山火增至31死228失蹤
美國加州特大山火造成多人傷亡，當局周日再證實六人喪生，罹難人數增至31人，另有228人失蹤。南部伍爾西山火波及名人豪宅區馬利布，歌手影星都目睹大屋被燒成廢墟。 這是加州有史以來最多人死亡的山火災難，六名最新被發現的死者，都是在坎普山火的北加州重災區天堂鎮內出事。其中五人在燒毀了的民房內死去，第六人則在車上被燒死。至今已證實的三十一宗死亡個案，北部火場佔了二十九宗，南部有兩宗。 警方已尋求加州大學的人類學團隊協助，因為火勢太大，很多情況下只是找到死者遺骨。當局也呼籲災民，如果有家屬失蹤，則可提供DNA樣本，令辨認遺骸速度加快。北部地區的坎普山火至今已燒了十萬九千畝土地和林木...
2018-11-13
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千呎特大天台 香島道45號廣闊大廳佈置靈活
港島南區背靠大山，並擁有多個海灘，景色寧靜怡人，與繁華鬧市形成強烈對比香島道45號的特色戶，實用面積1314方呎，內置樓梯連接特大天台，外望內園泳池與周邊山景。 坐落於南區的香島道45號於19...
2018-11-13
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蘋果手機滯銷 股價持續下跌 科技股捱沽 杜指挫480點
蘋果股價再跌4.6%，拖累科技股全線向下，加上美匯指數升至高位，投資者轉趨審慎，美股低開後持續受壓。杜指早段曾急跌321點，報25667點；納指更跌逾2%，曾挫169點，見7236點；標普500指數亦...
2018-11-13
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港足英雄不信命 進擊北韓
首次入選大港腳的小將鍾偉強，前日以一記神來之筆助港隊於東亞盃次圈外圍賽旗開得勝，成為港足鋒線新焦點。今午三時十分於中華台北田徑場遇上實力最強的北韓，香港主帥加利韋特及助教郭嘉諾亦一反常態，齊揚言不會退守，大打進攻足球，盼新人事新作風可於殘陣的對手身上全取三分。 效力和富大埔的廿三歲小將鍾偉強在東亞外開鑼前兩天臨危受命補選入港足，於前日對中華台北首次上陣，後備入替僅七分鐘便士哥，成為港足險勝2:1的英雄。此子不但為港足鋒線增添新力量，而且速度高、走位靈活及敢於起腳射門，令港足攻勢不再只靠高空轟炸。 爭首名背城借一 港隊過往遇上北韓，刻意退守也未嘗甜頭，只錄得四和十一...
2018-11-13
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克羅地亞 人間瑤池
克羅地亞知名景區如十六湖國家公園，青葱山河亦逐漸換上秋妝，迷人楓色染滿山頭，與錯落的碧水爭輝，美如人間瑤池！文：Rachel圖：Rachel、Hotels.com鳴謝：Emirates Airline...
2018-11-13
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一代武俠小說泰斗今日寶蓮寺火化 金庸設靈 中港台藝人哀別
享譽國際的一代武俠小說泰斗查良鏞（筆名：金庸）早前離世，享年94歲，昨於香港殯儀館設靈，中港台多位藝人親臨靈堂致哀，包括白雪仙、曾演出其筆下角色的陳喬恩、黃曉明和呂良偉等；劉德華、鍾楚紅等藝人及政商要...
2018-11-13
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社論——嚴打違規「借殼」辦學
繼早前有私校未完成註冊便開學收生，昨天又爆出朗思國際學校涉嫌在私校崇正中學的長沙灣廣利道校舍違規營運中、小學。教育局在九月初收到投訴後展開調查，近日勒令校方停辦，有關學生最無辜，被迫轉往其他學校就讀，事件反映有辦學團體不依規章辦事，而當局監管不足，最後苦了學生和家長。 兩宗私自開學收生事件都有一個共通點，就是學校土地奇缺，不少私校或國際學校向現有辦學團體打主意，疑透過某種合作形式，在團體現有的校舍開辦新校，以為借助團體辦學權，就可以迴避註冊和監管。而家長和學生嚮往部份私校，或對國際學校情有獨鍾，對有正式校舍和教學人員的辦學機構，較少懷疑，不料竟是無牌經營。 其實，市民登入教...
2018-11-13
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馬場浮世繪——莫雷拉巫斯義周日客串
周日的三場國際二級賽中，將出戰千二米馬會短途錦標的蔡廄「旺蝦王」與何廄「五十五十」，幕後分別邀由莫雷拉及巫斯義操刀的申請，已獲牌委會批准。亦一如以往，兩人亦可於同日其他賽事披甲。據知雷神亦已卜定羅廄「歡樂之光」爭逐二千米的馬會盃。 馬場浮世繪
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