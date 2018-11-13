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德勤：科創板港交所互補不足

2018-11-13 列印
　　雖然上交所計劃推出科創板，爭取創新企業在當地掛牌，但德勤中國全國上市業務組聯席領導合夥人歐振興認為，內地科創板可能只讓機構投資者參與，與港交所是相輔相成的關係，並不構成直接競爭。他又指，本港市場對新股仍然有很大的吸引力，預計香港今年可成為全球集資王。

　　歐振興估計，科創板的上市門檻應該與內地現有的主板及創業板不同，較為側重業務增長或者客戶數目，而不是以利潤水平為主要指標。他又指，內地科創板主要吸引高增長的中小型新經濟企業，而到港交所掛牌的則是中大型的企業，兩者路向不同，有互補而非競爭作用。截至上月底，本港新股集資金額為2550億元，暫時佔據全球首位。

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