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麥樸思：中國將成貿戰贏家

2018-11-13 列印
　　「新興市場之父」麥樸思繼續唱好新興市場，認為近期外資拋售新興市場股票，為投資者帶來機會，表示「現在是時候買入」。他提到現正開始關注印尼市場，另外亦偏好印度市場，因該國經濟增長率超過中國。他又認為中美貿易戰升級的機會較低，長遠而言，相信中國會成為贏家。

　　麥樸思接受外電訪問時表示，新興市場股票估值現時看來「非常便宜」，是買入好時機。他認為，目前美元升勢轉趨穩定，減輕新興市場的美元債務壓力，有助新興市場貨幣以及股票價格回升。在各新興市場中，麥樸思表示，他正開始關注印尼市場。

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