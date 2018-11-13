中環IFC外望——恒生產假明年增至16周

恒生除咗假期方面同阿媽睇齊外，仲會大增員工醫療福利，包括增設分娩保障，每次分娩最高限額為五萬元，同埋可用喺產前同產後檢查，保障亦適用於員工配偶；提升住院計劃限額，並增設15萬元附加住院醫療福利；大增門診保障限額，並加入非指定網絡醫生門診，適用於一系列健康相關保障項目；員工及其配偶和19歲以下子女的住院及門診保障，於員工入職當日即時生效。
呢個全面提升員工醫療福利嘅新計劃，將會喺明年1月起生效，逾8000名香港員工連同家屬合共1.5萬人可以受惠，恒生每年對員工醫療福利投放，將因此大增約六成。
另外，恒生由明年4月起將改善本地僱員退休福利計劃，若員工工作年資為五至六年，該行所提供的基本界定供款比率將由7%增至8.5%。不論員工的工作年期，界定供款計劃的累算權益均全數歸屬員工。
FF擬2020年上市 估值達783億
仍未解決與恒大健康（708）之間財務糾紛的美國電動車公司法拉第未來（Faraday Future，FF）市傳將提前上市。據內地媒體引述FF內部人士透露，FF計劃於2020年啟動上市計劃，較早前擬定的上市計劃提前三至四年，目前正進行新一輪融資計劃。
有報道指，FF上周進行高層內部會議，據FF一位參會高管透露，該公司目前估值超過100億美元（約783.4億港元），遠超當初恒大投資FF時僅45億美元（約351億港元）的市場估值。
此前，FF方面對外透露，FF淨資產價值超過6億美元，債務僅為數千萬美元，資產遠多於負債。知情人士表示，FF目前簽約的美國投行Stifel（斯提夫爾）或憑藉幫助FF融資優勢，成為FF計劃在2020年IPO時的服務商。
高瞻